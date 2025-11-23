Newsticker
Nachdem Luke Humphries das Finale des Grand Slam of Darts gegen Luke Littler verliert, macht der Ex-Weltmeister eine Kampfansage für die anstehende Darts-WM.
SPORT1
Die Players Championship Finals kommen zu ihrem finalen Tag. Sichert sich Weltmeister Luke Littler erstmals den Titel?

Drei Wochen vor der Darts-WM (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1) steigt die große Generalprobe für das Highlight des Jahres. Vom 21. bis 23. November findet die 18. Auflage der Players Championship Finals in der Butlin’s Minehead Arena statt.

Nach zwei spannenden Tagen kommt es am Sonntag zu den finalen Entscheidungen um den Titel.

Eine deutsche Beteiligung bleibt dabei aber aus, da sich Martin Schindler und Ricardo Pietreczko am Samstag verabschiedeten.

Während Schindler dem Waliser Gerwyn Price unterlag, musste sich „Pikachu“ dem englischen Weltmeister Luke Littler geschlagen geben.

Der 18-Jährige hatte das Finale im vergangenen Jahr gegen Luke Humphries verloren und will nun nach seinem ersten Titel bei den Players Championship Finals greifen.

Darts: So sehen Sie die Players Championship Finals heute live:

  • TV: -
  • Stream: DAZN
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Sein Gegner im Viertelfinale am Sonntag ist Chris Dobey. Auch in diesem Jahr winkt dem Sieger das stattliche Preisgeld von umgerechnet rund 136.000 Euro.

Vor dem Finale am Sonntag findet auch das Endspiel der Junioren-WM zwischen Beau Greaves und dem jüngsten Europameister der Geschichte, Gian van Veen, statt.

Die Viertelfinals im Überblick:

Gerwyn Price - Daryl Gurney

Luke Littler - Chris Dobey

Nathan Aspinall - Josh Rock

James Wade - Jermaine Wattimena

