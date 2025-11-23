SPORT1 23.11.2025 • 10:30 Uhr Die Players Championship Finals kommen zu ihrem finalen Tag. Sichert sich Weltmeister Luke Littler erstmals den Titel?

Nach zwei spannenden Tagen kommt es am Sonntag zu den finalen Entscheidungen um den Titel.

Eine deutsche Beteiligung bleibt dabei aber aus, da sich Martin Schindler und Ricardo Pietreczko am Samstag verabschiedeten.

Während Schindler dem Waliser Gerwyn Price unterlag, musste sich „Pikachu“ dem englischen Weltmeister Luke Littler geschlagen geben.

Der 18-Jährige hatte das Finale im vergangenen Jahr gegen Luke Humphries verloren und will nun nach seinem ersten Titel bei den Players Championship Finals greifen.

Darts: So sehen Sie die Players Championship Finals heute live:

TV: -

- Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Sein Gegner im Viertelfinale am Sonntag ist Chris Dobey. Auch in diesem Jahr winkt dem Sieger das stattliche Preisgeld von umgerechnet rund 136.000 Euro.

Vor dem Finale am Sonntag findet auch das Endspiel der Junioren-WM zwischen Beau Greaves und dem jüngsten Europameister der Geschichte, Gian van Veen, statt.

Die Viertelfinals im Überblick:

Gerwyn Price - Daryl Gurney

Luke Littler - Chris Dobey

Nathan Aspinall - Josh Rock