"Ein seltsames Achtelfinale": Price wirft Schindler raus

SPORT1 12.11.2025 • 22:04 Uhr Martin Schindler verliert seine Achtelfinal-Premiere beim Grand Slam of Darts. Die deutsche Nummer eins hat gegen Gerwyn Price das Nachsehen.

Martin Schindler hat beim Grand Slam of Darts das Viertelfinale verpasst. Die deutsche Nummer eins musste sich Gerwyn Price im ersten K.o.-Duell mit 6:10 geschlagen geben.

„Ein seltsames Achtelfinale“, bilanzierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele unmittelbar nach der Partie. Tatsächlich waren die beiden Kontrahenten phasenweise weit von ihrer Bestform entfernt. Price kam am Ende auf einen Drei-Dart-Average von 96,71 Punkten, Schindlers Wert lag bei 90,25 Punkten.

Bei seiner Premiere im Achtelfinale des Major-Turniers in Wolverhampton tat sich „The Wall“ nach seinem ersten Leggewinn sehr schwer. Price fuhr früh sein erstes Break ein und stellte auf 2:1, während sich Schindlers Average zwischenzeitlich auf weniger als 80 Punkte belief.

Schindler findet nur schwer in die Partie

„Ich versuche gerade etwas Positives zu finden. Das einzig Positive ist, dass es noch die Anfangsphase des Matches ist“, kommentierte SPORT1-Experte Robert Marijanovic mit Blick auf Schindler.

Doch in der Folge sicherte sich Price nicht nur das nächste Leg - sondern auch noch die beiden folgenden und zog damit auf 5:1 davon.

Weil aber auch der Waliser anfing zu schwächeln, kam Schindler nochmal auf 5:6 heran. Doch Price antwortete mit dem Big Fish: Der „Iceman“ checkte 170 Punkte zum 7:5 - und ließ sich den Sieg in der Folge nicht mehr nehmen.

„Das war definitiv nicht Martins Tag. Er kam vom ersten Dart an nicht ins Spiel“, analysierte Schwele. „Dieses 170er-Finish war der endgültige Knackpunkt.“ Marijanovic ergänzte: „Price hatte den größeren Willen, das Ding zu ziehen.“

Darts: Evans krönt Aufholjagd

Im ersten Spiel des Tages hatte sich Ricky Evans nach einer packenden Aufholjagd für das Viertelfinale qualifiziert. Im Duell mit seinem Landsmann Luke Woodhouse, der zwischenzeitlich mit 9:7 geführt hatte, setzte sich der Engländer mit 10:9 durch.

Neben Schindler hatten auch die beiden weiteren deutschen Starter das Achtelfinale erreicht. Dort kommt es am Donnerstagabend zum direkten Duell zwischen Lukas Wenig und Niko Springer.

Das Achtelfinale am Mittwoch im Überblick: