Martin Schindler triumphiert bei den Players Championship Finals. Er steigt zum ersten deutschen Spieler auf, der einen Major gewinnt, und ist in der Weltrangliste so gut platziert wie nie ein Deutscher zuvor.

Das ist Wahnsinn! Martin Schindler hat Geschichte geschrieben und als erster Deutscher jemals einen Major-Titel im Darts gewonnen. In einem hochspannenden Endspiel bei den Players Championship Finals behielt Schindler gegen den Niederländer Kevin Doets mit 11:8 die Oberhand.

Den weitaus besseren Start erwischte allerdings Doets. Der 28-Jährige breakte Schindler direkt zu Beginn und zog in der Folge auf 4:0 davon. „The Wall“ verpasste dabei einige Darts auf die Doppel, ließ dann aber sein ganzes Können aufblitzen und sorgte für das erste Highlight der Partie: Über Triple-20, Triple-14 und Doppel-11 checkte er 124 Punkte zum 1:4.

Martin Schindler hat die Players Championship Finals gewonnen Martin Schindler hat die Players Championship Finals gewonnen © IMAGO/Action Plus

Mentale Meisterleistung von Schindler

Es entwickelte sich ein packender Schlagabtausch. Schindler bewies Kampfgeist, Stärke und Moral und begeisterte mit einem weiteren Highfinish. Er checkte spektakulär 129 Punkte (Triple-19, Doppel-18, Doppel-18) und verkürzte damit auf 6:7. Der Strausberger wurde in der Folge immer stärker, während Doets zunehmend Chancen ausließ. Der Niederländer sollte fortan nur noch ein Leg gewinnen, während Schindler groß aufspielte.

Und ausgerechnet punktgenau um Mitternacht (deutscher Zeit) war es so weit: Auf der Doppel-20 verwandelte Schindler seinen ersten Matchdart. Es war die Bestätigung einer mentalen Meisterleistung des 30-Jährigen. Dann brach die Freude aus ihm heraus. Freundin Denise kamen im Publikum die Freudentränen. Die beiden umarmten sich innig.

„Wir haben einen deutsche Major-Sieger. Das nehm‘ ich doch glatt mit“, freute sich Schindler im Bühneninterview.

Darts: Schindler und sein Weg zum Triumph

Schindler begann das Turnier mit Siegen gegen Charlie Manby (6:4) und Cameron Menzies (6:5). Im Achtelfinale schaltete er Gabriel Clemens im rein deutschen Duell aus (10:9). Am Sonntag ließ er Siege gegen Niels Zonneveld (10:7) und Überraschungsmann Tommy Morris folgen (11:8).

Doets besiegte auf dem Weg ins Finale Ritchie Edhouse (6:1), Justin Hood (6:3), Maik Kuivenhoven (10:7), Mickey Mansell (10:5) und den siebenmaligen Turniersieger Michael van Gerwen (11:9).

DEINE MEINUNG

„The Wall“ hatte bereits im Oktober dieses Jahres für Furore gesorgt und als erster Deutscher jemals ein Major-Finale erreicht. Den ganz großen Coup bei der European Championship verpasste er allerdings, er verlor das Endspiel gegen Ross Smith 8:11 – danach kamen ihm die Tränen.

Historischer Titel – Schindler in Bestform zur WM

Nur einen Monat später erreichte Schindler dann in Minehead das nächste Major-Finale, dieses Mal mit Krönung. Eines ist gewiss: Die deutsche Nummer eins reist in Bestform zur Darts-WM 2027 (alle Spiele ab 11. Dezember LIVE im TV auf SPORT1) im Alexandra Palace.

Durch den Sieg verbessert sich Schindler in der Weltrangliste bis auf Platz zwölf! Damit ist er so gut platziert wie nie ein Deutscher zuvor und bei der WM selbstredend auch an Position zwölf gesetzt.