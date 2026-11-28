Die Players Championship Finals 2026 laufen. Für die Spieler bedeutet dies den letzten Härtetest vor der Darts-WM im Dezember. Zwei Deutsche sind noch im Rennen.

Können Martin Schindler und Gabriel Clemens bei der WM-Generalprobe weiter überzeugen? Am Samstag steht Tag zwei der Players Championship Finals 2026 an. Noch sind 32 Spieler im Renen um die letzte Major-Trophäe des Jahres 2026. Los geht es heute um 14 Uhr.

Das Turnier gilt seit Jahren als letzter Härtetest vor der Weltmeisterschaft, welche zwei Wochen später im Londoner Alexandra Palace auf die Darts-Welt wartet. Das Besondere dieses Jahr: Die beiden Finalisten des Vorjahres Luke Littler und Nathan Aspinall fehlen – eine Titelverteidigung ist damit ausgeschlossen.

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Was ist für Schindler und Clemens noch möglich?

Noch voll mit dabei sind die beiden deutschen Top-Spieler Schindler und Clemens. „The Wall“ setzte sich in der ersten Runde mit 6:4 gegen Charlie Manby durch. „Gaga gewann ebenfalls mit 6:4 gegen Dave Chisnall. Niko Springen und Max Hopp schieden in der ersten Runde aus.

Jetzt wollen beide deutschen Spieler ins Achtelfinale. Dafür muss Schindler in der zweiten Runde Cameron Menzies schlagen. Clemens trifft auf Henry Coates.

Am Samstag stehen in Anschluss an die Spiele der zweiten Runde dann auch noch die Achtelfinal-Begegnungen an, ehe am Sonntag Viertelfinale, Halbfinale und Finale ausgetragen werden.