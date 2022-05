Premier League Darts: 14. Spieltag mit Price, MvG, Wright und Clayton LIVE im TV und Stream - Wettquoten | Anzeige

Zu diesem Duell war es in der aktuellen Saison der Premier League schon drei Mal gekommen. Am zweiten Spieltag hatte MvG seinen Kontrahenten mit 6:1 besiegt, am vierten Spieltag setzte es dann gar ein 6:0. Auch am neunten Spieltag behielt er gegen Snakebite die Oberhand (6:3). (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)