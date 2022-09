Darts: PDC veröffentlicht Premier-League-Spielplan - Berlin wieder dabei

Ebenfalls von der PDC bestätigt wurde, dass das neue Format der Saison 2022 beibehalten wird, da sich dieses bewährt habe. Dabei treten die acht teilnehmenden Spieler an jedem Spieltag in einem K.o.-System gegeneinander an und küren einen Spieltagsieger. Die vier besten Spieler der Abschlusstabelle spielen am Finalabend in London.