Darts Premier League: Michael van Gerwen triumphiert in Dublin

Was für ein Darts-Drama in Dublin!

Michael van Gerwen schlägt am vierten Spieltag der Darts Premier League ( live bei SPORT1 ) in Dublin Gerwyn Price mit 6:5 im Entscheidungs-Leg. (Alle News zur Darts Premier League)

Van Gerwen profitierte davon, dass sein Gegner Gerwyn Price ordentlich Nerven zeigte und insgesamt sieben Match-Darts liegen ließ. Dies nutze „Mighty Mike“ und gewann den vierten Abend in Dublin trotz eigener Doppelprobleme doch noch.

Durch den Erfolg eroberte van Gerwen die Tabellenführung in der Premier League. Mit 10 Punkten liegt er nun einen Punkt vor Weltmeister Michael Smith.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Clayton hielt mit einem 92,36er Average dagegen verpasste in der entscheidenden Phase des Matches aber zu viele Darts auf die Doppel. „Mighty Mike“ traf dagegen überragende 67 Prozent auf die Doppel.

Darts Premier League: Price liefert bis ins Finale Spektakel

„The Iceman“ sorgte am Abend mehrfach für Highlights und bracht so die Halle mehrfach zum Ausrasten. Sowohl im Halbfinale (sechs perfekte Darts) als auch im Viertelfinale (sieben perfekte Darts), ließ er die Fans in Dublin vom Neundarter träumen.