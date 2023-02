Darts Premier League: MvG knackt Weltmeister Smith, van den Bergh kickt Clayton raus - Wright und Price im Einsatz

Revanche geglückt!

Am ersten Spieltag der Darts Premier League wirft Michael van Gerwen im Viertelfinale den Weltmeister mit 6:3 aus dem Turnier. Damit revanchiert sich der Niederländer bei Michael Smith für dessen Niederlage vor einem Monat im altehrwürdigen Ally Pally, als der „Bully Boy“ sich seinen ersten WM-Titel sicherte. (NEWS: Alles zur Darts Premier League)

Zwar konnte das Niveau des erneuten Aufeinandertreffens in der SSE Arena nicht ganz mit dem WM-Finaler mithalten. Dieses hatte die Messlatte mit dem besten Leg aller Zeiten aber auch enorm hoch gelegt. Dennoch sahen die Fans in Belfast ein starkes Match, bei dem beide Kontrahenten einen Drei-Dart-Average jenseits der 100 Punkte ins Brett zauberten. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ausschlaggebend war diesmal jedoch die etwas bessere Doppelquote des Niederländers, der jede zweite Möglichkeit zum Checkout nutzte. Die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit kam hier auf knapp 38 Prozent, was am Ende zu wenig war. Besonders beeindruckend war das dritte Leg, als MvG ein bärenstarkes Highfinish von 112-Rest hinlegte - das einzige Highfinish in diesem Match.

Clayton und die Doppel: Das passt nicht

Bereits zum Auftakt in den ersten Spieltag der diesjährigen Premier-League-Saison bekamen die Fans eine kleine Überraschung zu sehen. Dimitri van den Bergh verpasste Jonny Clayton eine 6:2-Abreibung. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Dabei warf der Waliser keine schlechten Pfeile. Mit einem Drei-Dart-Average von 101,04 Punkten war er nicht nur stark unterwegs, sondern sogar besser als van den Bergh (99,77).

Aber „The Ferret“ und die Doppelfelder, das war an diesem Abend ein Thema für sich. Nur zwei seiner neun Checkouts konnte er nutzen (22,22 Prozent) und lag damit meilenweit hinter dem „Dreammaker“, der 54,55 Prozent seiner Chancen verwertete. (SERVICE: Premier-League-Tabelle)

Nach dem Sieg zeigte sich der Belgier bei SPORT1 noch voll euphorisiert von seinem ersten PL-Sieg vor Zuschauern. Bei seinem Debüt 2021 waren wegen Corona keine Fans zugelassen. „Wer Druck spürt, kommt mit den falschen Gedanken in die Premier League. Jeder auf der Pro Tour will in der Premier League starten. Es ist eine mega Chance für mich. Ich will viel lernen. Daher spüre ich keinen Druck.“

Alle Spiele des Spieltags der Premier League im Überblick:

Viertelfinale