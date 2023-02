Darts-Reizfigur Gerwyn Price meldet sich furios zurück - und wird diesmal bejubelt

Das hat Gerwyn Price gerade gut gebrauchen können!

Der zuletzt schwächelnde Weltmeister von 2021 hat am 2. Spieltag der Premier League Darts (JETZT LIVE im TV auf SPORT1) wieder ein Ausrufezeichen gesetzt - das im Halbfinale noch dicker geworden ist.

Bei seinem Heimspiel im walisischen Cardiff beendete er zunächst den Lauf des Vorwochen- und Masters-Siegers Chris Dobey mit 6:5 und knackte dann im Halbfinale auch Michael van Gerwen mit demselben Ergebnis.

Gerwyn Price diesmal nicht ausgebuht

Der „Iceman“ genoss in beiden Partien sichtlich, dass er diesmal ein wohlgesonnenes Publikum auf seiner Seite hatte, das ihn lautstark anfeuerte. Sein Kampf mit den negativen Reaktionen gegen ihn an anderen Spielstätten war zuletzt Dauerthema und schien Teilauslöser einer Schaffenskrise zu sein. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Besonders in Erinnerung blieb sein Schiffbruch bei der WM gegen Gabriel Clemens und seine trotzige Kopfhörer-Aktion mitten im Spiel, nach der Niederlage drohte er damit, nie wieder im Ally Pally anzutreten. Es folgten ein Achtelfinal-Aus beim Masters, auch am ersten Premier-League-Spieltag war gegen Nathan Aspinall früh Schluss - mit dem schwächsten Average aller Spieler an dem Tag. (SERVICE: Premier-League-Tabelle).

Furioser Sieg gegen Michael van Gerwen

Den Sieg gegen Dobey musste sich Price hart erkämpfen, ein Average von 93,56 und eine Checkout-Quote von 27 Prozent (6/22) war keine Machtdemonstration. Price ließ sich aber diesmal von Rückschlägen nicht kleinkriegen, überstand zwei Breaks und setzte sich letztlich im Decider durch.

Ein Paukenschlag folgte dann im Halbfinale, denn Gegner van Gerwen war eigentlich in Hochform, warf sechs 180er, einen Average von 110,75 und schien nach zwischenzeitlichem 3:5-Rückstand am Ende alles an sich zu reißen. Im Entscheidungs-Leg hatte van Gerwen bei eigenem Anwurf zwei Match-Darts - vergab sie aber. Ein bei den Checkouts diesmal eiskalter Price (46,15 / 6 von 13) nahm das Geschenk dankend an.

Im Finale trifft Price auf Nathan Aspinall, siegreich gegen zwei Weltmeister: „Snakebite“ Peter Wright und den amtierenden Champion „Bully Boy“ Michael Smith.

MADHOUSE - Die neue Darts-Show jeden Donnerstag ab 18.00 Uhr auf YouTube und Facebook

Alle Spiele des 2. Spieltags der Premier League im Überblick:

Halbfinale

Michael Smith - Nathan Aspinall 4:6

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 6:5

Viertelfinale