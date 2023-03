Darts Premier League: Bully Boy beendet Durstrecke in Berlin

Großes Darts-Spektakel in Berlin!

Am 9. Spieltag macht die Premier League Darts Station in Deutschland - und Weltmeister Michael Smith hat direkt zum Auftakt die Massen begeistert. (Die Premier League Darts 2023 JETZT LIVE auf SPORT1 )

Order of Merit: Darts Weltrangliste

Enges Duell zwischen Aspinall und Dobey

Dort wartet der Sieger Nathan Aspinall. „The Asp“ rang Chris Dobey in einem engen Duell nieder.

Smith stand vor der 9. Nacht der Premier League in der Tabelle nur auf Platz 4. Der WM-Sieger konnte bisher erst einen Abend gewinnen, an den vergangenen beiden Spieltagen verlor er jeweils gleich die erste Partie im Achtelfinale. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)