Darts-Star beunruhigt Fans: "Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll“

An dieser Niederlage hat Callan Rydz offensichtlich schwer zu knabbern.

Nach seiner deutlichen 1:6-Pleite gegen Kim Huybrechts in der zweiten Runde der Czech Darts Open offenbart der Brite in den sozialen Medien großen Frust über seine sportliche Entwicklung - und deutet sogar ein Karriere-Ende an.

Callan Rydz stellt Karriere-Ende in den Raum

„Ich kann so nicht weitermachen. Danke für alles. Darts, es war mir eine Ehre, aber ich kann es nicht“, postete der 24-Jährige in einer Story auf seinem Instagram-Account, der inzwischen auf privat gestellt und für die Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar ist.

Bei Twitter wurde Rydz noch deutlicher: „It can be a horrible f**king place“, schrieb er. Es tue ihm leid, „diese Sch***e zu spielen“, er wolle das nicht, aber „ich kämpfe mit mir, mental und körperlich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Sorry für jeden, der sich das mitansehen musste.“

Die deutliche Mehrzahl der Fans reagierte mit aufmunternden Nachrichten für den Mann aus Newcastle und drückte die Hoffnung aus, dass der unmittelbare Frust aus Rydz sprach und er nicht ernsthaft daran denkt hinzuwerfen.

2022 Viertelfinalist bei der Darts-WM

Der 24 Jahre alte Rydz - Spitzname: „The Riot“ lautet, rangiert in der Order of Merit aktuell auf dem 25. Platz. Rydz besitzt seit 2020 eine Tour-Card und zählt zur erweiterten Weltelite, bisheriger Karriere-Höhepunkt war der Einzug ins Viertelfinale der Darts-WM 2022, wo er knapp am späteren Champion „Snakebite“ Peter Wright scheiterte.