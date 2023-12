Darts Premier League 2024: Details enthüllt! Dann werden die Starter verkündet

Die Teilnehmer der Darts Premier League 2024 (LIVE im TV auf SPORT1) werden am 4. Januar bekanntgegeben. Das bestätigte Matthew Porter, CEO der PDC, SPORT1.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird am Tag nach dem WM-Finale das komplette Teilnehmerfeld veröffentlicht. In den vergangenen beiden Jahren hatte jeweils der Masters-Sieger den letzten von vier freien Startplätzen erhalten. Zuvor war es üblich gewesen, die Starter noch am Abend des WM-Endspiels zu verkünden.

Das erste Major-Turnier des Jahres steigt 2024 jedoch erst von 2. bis 4. Februar. Der erste Spieltag der Premier League findet bereits am 1. Februar in Cardiff statt.

Vier Spieler erhalten Wildcard für Premier League

Die ersten Vier der PDC Order of Merit nach Ende der Weltmeisterschaft sind für die Königsklasse des Darts gesetzt. Die weiteren vier Starter werden vom größten Darts-Verband der Welt in Kooperation mit dem in Großbritannien übertragenden Sender Sky per Wildcard vergeben.

Dieses Procedere sorgt jährlich für große Diskussionen und bisweilen Enttäuschung unter einigen Spielern.

In der Premier League, einem der prestigeträchtigsten Major-Turniere der PDC, werden 16 reguläre Spieltage veranstaltet, am 17. wird unter den besten Vier in den Playoffs der Sieger ermittelt. Dieser war 2023 Michael van Gerwen.