Darts: Hattrick! Weltmeister wie vom anderen Stern

Luke Humphries hat in der Premier League am 8. Spieltag mit einer Machtdemonstration im Finale gegen Michael Smith triumphiert. Der Weltmeister gewann in der stimmungsvollen 3Arena von Dublin im Endspiel mit 6:1 und feierte seinen dritten Spieltagssieg in Folge. Humphries, der seine Führung in der Gesamtwertung ausbaute, schnupperte im dritten Leg am Neun-Darter, aber der achte Pfeil verfehlte die Triple-19. Am Ende ging „Cool Hand Luke“ mit dem vierten Matchdart und einem Average 105,53.