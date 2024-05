Darts: "Schau, wo ich bin!" - Littlers Ansage an Kritiker

Schreibt Luke Littler zum wiederholten Male Geschichte? Das 17 Jahre alte Wunderkind kann am Donnerstagabend (ab 19.30 Uhr LIVE bei SPORT1) die Premier League Darts gewinnen. Der Brite hat im Vorfeld des Finalabends in London seinen Kritikern eine Ansage gemacht.

Nach seinem sensationellen Einzug ins WM-Finale am Anfang des Jahres wurde Littler von der PDC für die Premier League berufen. Im vergangenen Januar gab es Befürchtungen, dass der 17-Jährige zu jung und zu unerfahren sei, um die zermürbende 17-wöchige Liga zu bewältigen. Doch das Wunderkind bewies es allen, denn nach den regulären 16 Spieltagen führte er die Tabelle vor den Stars Luke Humphries und Michael van Gerwen an. Damit qualifizierte er sich für den Finalabend in London, wo 13.500 Zuschauer auf den Briten warten.

Premier League: Littler trifft auf Angstgegner Smith

Der in Warrington geborene Littler merkte im Vorfeld des Spektakels an: „Sie sagten, ich sei nicht gut genug und noch nicht bereit - jetzt schau, wo ich bin.“ Er fügte hinzu: „Ich habe meinen Job noch nicht erledigt. Aber ich habe bei meinem Debüt als 17-Jähriger die Tabelle angeführt. Das ist alles, was ich im Moment zu sagen habe. Wenn ich es ganz nach oben schaffe, wird das eine große Botschaft für alle sein, die an mir gezweifelt haben.“

Im Halbfinale, welches im Modus best of 19 Legs gespielt wird, trifft Littler auf seinen Angstgegner Michael Smith. Beide Kontrahenten trafen in der Vergangenheit siebenmal aufeinander und Smith gewann davon fünf Duelle. Erst vergangene Woche am letzten Spieltag bezwang Smith seinen Landsmann im Decider mit 6:5.

Littler: Fasse die Trophäe nicht an, bevor du sie gewonnen hast

Vor der Begegnung hat Littler Respekt: „Es würde viel bedeuten, bei meinem Debüt zu gewinnen, mein erstes großes Turnier zu gewinnen, aber ich muss erst an Smithy vorbeikommen.“ Der Brite ergänzte, dass er in den letzten Wochen sehr viel gelernt habe und „jetzt den Dreh raus hat“. Er sagte: „Ich weiß, was ich von all diesen Spielern zu erwarten habe.“

In den letzten Tagen machten die vier Finalisten Littler, Smith, van Gerwen und Humphries Promo-Fotos für den Donnerstagabend. Dabei sträubte sich der 17-Jährige die Trophäe anzufassen. Aus einem bestimmten Grund: „Fass es nicht an, bevor du es gewonnen hast.“ Er erinnerte sich hierbei auch an das WM-Finale zurück: „Wir haben davor auch einige Aufnahmen gemacht. Ich habe die Sid Waddell Trophy auch nicht angefasst. Wenn ich sie gewinne, werde ich sie anfassen.“

