Darts: Topstar rechnet mit Premier League ab

In der diesjährigen Ausgabe der Premier League konnte Gerwyn Price keinen Tagessieg verbuchen. Als Tabellenvorletzter packte der „Iceman“ am Donnerstagabend seine Pfeile ein und kann nun zuschauen, wenn Michael Smith, Michael van Gerwen, Luke Humphries sowie Luke Littler am 23. Mai in London den Sieger der Turnierserie ausspielen.