Premier League Darts 2025: Littler übersteht Krimi

Luke Littler erlebt in der Premier League einen echten Krimi. Gegen Rob Cross übersteht er mehrere Matchdarts.

Was für ein Comeback am 2. Spieltag der Premier League (live bei SPORT1 im Free-TV): Luke Littler hat gegen Rob Cross einen 1:5-Rückstand gedreht und sein Auftaktmatch doch noch mit 6:5 in den Legs gewonnen.