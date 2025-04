Darts: Kurioser Grund für van Gerwens Ausfall in Berlin enthüllt

Michael van Gerwen musste die Premier League of Darts in Berlin kurzfristig absagen. Wie sich nun herausstellt, war der Grund ungewöhnlicher als bisher bekannt.

Der Grund für das Fehlen von Michael van Gerwen am vergangenen Donnerstag bei der Premier League of Darts in Berlin war offenbar ein anderer als angenommen. Nachdem zunächst von einer Schulterverletzung die Rede war, klärte Ex-Dart-Profi und Freund Vincent van der Voort auf - und enthüllte Kurioses.