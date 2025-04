Premier League Darts heute live im Free-TV, Stream & Ticker - Littler droht Fan-Hass!

SPORT1 24.04.2025 • 16:00 Uhr In der Premier League geht es auch am 12. Spieltag rund. Mit Michael van Gerwen und Luke Littler stehen sich gleich zwei Superstars gegenüber - live auf SPORT1.

Liverpool is calling! Die Premier League absolviert am Donnerstag ihren 12. Spieltag, welcher auf den Multichannel-Plattformen sowie live im Free-TV auf SPORT1 ab 20 Uhr präsentiert wird.

Im Vorfeld stimmt das On-Air-Team bestehend aus Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele, Experte Max Hopp sowie Social-Media-Redakteur Markus Dieplinger die Zuschauer in der Warm-Up-Sendung „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“ ab 19:15 Uhr auf den Abend ein.

Darts heute: So verfolgen Sie die Premier League aus Liverpool LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

Die Show ist gespickt mit Highlights und auf dem SPORT1 YouTube-Kanal sowie im Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App zu sehen. Zu Gast im Studio ist PDC-Europe-Chef Werner von Moltke sowie per Schalte Darts-Profi Cameron Menzies.

Darts: So funktioniert die Premier League

In der Premier League sind immer donnerstags acht Topstars im Einsatz, die über 17 Wochen von Februar bis Mai in den größten Arenen Europas um Turniersiege und zugleich wichtige Punkte für das Ticket zum Final-Event kämpfen.

Für die spektakuläre Darts-Liga sind die Top-4 der Order of Merit gesetzt. In diesem Jahr betrifft es Luke Humphries, Weltmeister Luke Littler, Michael van Gerwen sowie Rob Cross. Hinzu wurden Stephen Bunting, Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Chris Dobey vom Veranstalter, der PDC, eingeladen.

Kann van Gerwen gegen Littler liefern?

Am Montagabend kullerten bei Michael van Gerwen die Tränen, nachdem er den German Darts Grand Prix in München gewann. Es war sein erster Titel seit September 2024. Bislang steht der Niederländer noch ohne Tagessieg in der Premier League da und ist außerhalb der Playoff-Ränge.

Kann ihm der Erfolg auf der European Tour Rückenwind geben? Einfach wird es jedenfalls nicht, denn in seinem Viertelfinale trifft er direkt auf Spitzenreiter Luke Littler. Zudem spielt Luke Humphries gegen Nathan Aspinall, Rob Cross gegen Stephen Bunting und Gerwyn Price gegen Chris Dobey.

„Los geht‘s mit den buhs Liverpool!“

Im Fokus steht aber vor allem das Gigantenduell van Gerwen vs. Littler. Für Weltmeister Littler könnte es in Liverpool zusätzlich unangenehm werden. Der bekennende Fan von Manchester United muss sich in der Stadt des Erzrivalen FC Liverpool wohl auf einige Buhrufe einstellen. Im vergangenen Jahr provozierte er bereits bei seinem Walk-On die mehrheitlich Liverpool-Fans. Damals hielt er demonstrativ mit den Fingern das Ergebnis im Liverpool-Derby gegen Everton vom Vorabend in die Höhe (2:0 für Everton).

Im Vorfeld des Spieltages in diesem Jahr heizt Littler bei Instagram schon einmal an: „Einer der besten Abende des Premier-League-Kalenders steht morgen an. Los geht‘s mit den Buhs Liverpool!“ In München hatte es zuletzt ebenfalls Buhrufe gegen Littler und eine entsprechende Reaktion des Superstars um kommende Auftritte in Deutschland gegeben.

Die Viertelfinals des 12. Spieltages in Liverpool im Überblick:

Alle Partien in der Premier League werden nach dem Modus „Best-of-11-Legs“ gespielt. Der Spieltagssieger erhält ein Preisgeld von 10.000 Pfund. Zudem gehen die gesammelten Punkte in die Tabelle mit ein. Nach 16 Spieltagen qualifizieren sich die Top-4 für den Playoff-Abend, an welchem es um den zweitwichtigsten Titel nach der WM sowie um die 275.000 Pfund Turnier-Preisgeld geht. Die Viertelfinals in Liverpool: