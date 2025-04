Premier League: Darts-Star beendet Horror-Serie

Auf deutschem Boden bricht Stephen Bunting den Bann in der Premier League. Der Engländer beendet gegen Nathan Aspinall eine üble Serie.

Am 9. Spieltag war es endlich so weit: Stephen Bunting hat seine ersten Punkte der laufenden Premier-League-Saison ( LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) geholt.

Der Publikumsliebling aus England feierte beim Darts-Spektakel in Berlin vor mehr als 12.000 Zuschauern einen 6:2-Erfolg in Legs gegen Nathan Aspinall. Damit zog er ins Halbfinale ein und beendete seine Horror-Serie von acht Niederlagen am Stück.