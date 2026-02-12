Darts: Furioses Comeback von Littler - Matchdart-Drama um Humphries

Julius Schamburg 12.02.2026 • 19:57 Uhr Luke Littler siegt nach einer starken Aufholjagd. Sein großer Rivale Luke Humphries verliert im entscheidenden Moment die Nerven.

Luke Littler hat am zweiten Abend der Premier League of Darts in Antwerpen ein furioses Comeback hingelegt und seinen großen Rivalen Luke Humphries mit 6:5 in Legs bezwungen.

Dabei lag der Weltranglistenerste schon mit 1:4 in Legs zurück, kämpfte sich aber wieder auf 4:4 heran. Anschließend hielten beide Spieler ihren Anwurf und es ging in den Decider.

Premier League: Humphries lässt drei Matchdarts aus

Dort wurde es dann so richtig spannend. Littler verpasste zwei Matchdarts auf der Doppel-15 und Humphries sah wie der sichere Sieger aus.

Doch auch „Cool Hand Luke” ließ Matchdarts aus - gleich drei an der Zahl. Darüber war die Nummer zwei der PDC Order of Merit mächtig frustriert. Littler verwandelte schließlich seinen vierten Matchdart.

„Humphries mächtig angefressen, weil ihm das in letzter Zeit zu häufig gegen Littler passiert ist”, sagte SPORT1-Experte Philip Brzezinski anschließend im Studio. „Das nervt ihn”, fügte Basti Schwele hinzu.

Darts: Littler siegt schon wieder gegen Humphries

Littler spielte letztlich 105,16 Punkte im Drei-Dart-Average, bei Humphries waren es 102,37 Punkte. Beide Spieler knallten je sieben 180er ins Board.

Auch auf die Doppel war Littler den entscheidenden Deut besser (35,29 Prozent vs. 22,73 Prozent). Für Wunderkind Littler war es der vierte Sieg in Serie gegen Humphries.

Im Halbfinale trifft Littler auf Michael van Gerwen. MvG gewann sein Auftaktmatch gegen den Nordiren Josh Rock mit 6:2 in Legs.

Beeindruckendes Comeback von Clayton

Im dritten Match des Abends setzte sich Jonny Clayton mit 6:4 gegen Stephen Bunting durch. Dabei lag Clayton schon mit 0:4 (!) in Legs zurück, doch der Waliser drehte die Partie noch und checkte 124 Punkte zum Sieg.

„Stephen Bunting hat dann irgendwie nicht mehr stattgefunden. Und das ist so ein typischer Jonny Clayton gewesen. Der wird immer bis zum letzten Dart fighten”, resümierte Schwele.

„Wenn er nochmal so einen Run wie 2025 hinlegt, dann könnte das sein Premier-League-K.o. sein”, sagte Brzezinski.

Premier League: Die Spiele der zweiten Woche

Viertelfinale

Luke Littler vs. Luke Humphries 6:5

Michael van Gerwen vs. Josh Rock 6:2

Jonny Clayton vs. Stephen Bunting 6:4

Gerwyn Price vs. Gian van Veen 6:5

Halbfinale