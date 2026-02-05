Premier League Darts: MvG setzt Ausrufezeichen zum Auftakt

Moritz Pleßmann 05.02.2026 • 23:43 Uhr Der erste Tagessieg der Premier League Darts 2026 geht an Michael van Gerwen. Er besiegt im Finale einen Landsmann.

Michael van Gerwen hat den ersten Spieltag der Premier League Darts 2026 (Alle Spieltag LIVE im Free-TV und Stream bei SPORT1) in Newcastle gewonnen und ein Zeichen an die Konkurrenz gesendet.

In einem rein niederländischen Finale setzte sich die Nummer vier der Welt gegen Gian van Veen mit 6:4 in Legs durch und sicherte sich neben fünf Punkten für die Tabelle auch 10.000 Pfund Preisgeld.

Der 36-Jährige nutzte seinen fünften Matchdart zum Sieg - sein erster in der Premier League seit April 2024. Insgesamt spielte er 97.81 Punkte im Drei-Dart-Average und verwandelte 37,5 Prozent seiner Doppelversuche. Van Veen spielte im Schnitt 90.57 Punkte und wies eine Checkout-Quote von 28,57 Prozent auf.

Darts: MvG zeigt gute Reaktion auf Major-Dämpfer

Auf dem Weg zum Titel räumte MvG Luke Humphries und Stephen Bunting jeweils mit 6:2 aus dem Weg. Nach dem schwachen Auftritt beim ersten Major des Jahres, dem Worlds Masters, zeigte van Gerwen, dass noch immer mit ihm zu rechnen ist.