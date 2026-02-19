Darts: Littler kassiert deutliche Pleite

Der zweimalige Weltmeister Luke Littler hat am dritten Abend der Premier League Darts in Glasgow eine deutliche Niederlage kassiert. Der 19-Jährige verlor sein Halbfinale gegen den späteren Tagessieger Jonny Clayton mit 1:6 in Legs.
Littler kassiert deutliche Pleite
Nachdem Littler zum 1:1 ausgeglichen hatte, konnte „The Ferret“ fünf Legs in Folge gewinnen und ergatterte sich das Finalticket. Clayton spielte letztlich 101,33 Punkte im Drei-Dart-Average, während Littler auf 97,84 Punkte kam.
Darts: Littler „müde und unaufgeräumt“
Für Littler bedeutete die Niederlage den nächsten Rückschlag in der Premier League. Bereits an den ersten beiden Abenden schaffte es der 19-Jährige nicht ins Finale.
„Er hat müde und unaufgeräumt gewirkt“, bilanzierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele nach dem Spiel.
Littler war nach der krankheitsbedingten Absage von Michael van Gerwen kampflos ins Halbfinale eingezogen. Das Match wurde in der Tageswertung mit 0:6 gegen MvG gewertet.
156er-Finish zum Tagessieg
Auch der Tagessieg ging am Ende an den Littler-Bezwinger. Im Finale schlug Clayton den Niederländer Gian van Veen mit 6:2. Den fulminanten Schlusspunkt setzte er mit einem 156er-Finish über die Doppel-18 zum Matchgewinn. Im Viertelfinale hatte sich Clayton gegen Landsmann Gerwyn Price mit 6:3 durchgesetzt.
Finalgegner van Veen wiederum hatte im Viertelfinale Stephen Bunting mit 6:3 aus dem Weg geräumt. Im Halbfinale gegen Luke Humphries war es dann deutlich enger.
Der Niederländer überstand im Decider zwei Matchdarts und machte schlussendlich über die Doppel-8 sein zweites Finale in der diesjährigen Premier League perfekt. Im Finale hatte er gegen einen starken Clayton dann aber das Nachsehen.
Premier League: Die Spiele der dritten Woche
Viertelfinale:
- Stephen Bunting - Gian van Veen 3:6
- Luke Humphries - Josh Rock 6:2
- Luke Littler (Freilos)
- Jonny Clayton - Gerwyn Price 6:3
Halbfinale:
- Gian van Veen - Luke Humphries 6:5
- Luke Littler - Jonny Clayton 1:6
Finale:
- Gian van Veen – Jonny Clayton 2:6