Darts: Littler kassiert deutliche Pleite

David Funk 19.02.2026 • 22:44 Uhr Luke Littler kassierte am dritten Abend der Premier League Darts eine klare Pleite. Sein Bezwinger holte sich auch den Tagessieg.

Der zweimalige Weltmeister Luke Littler hat am dritten Abend der Premier League Darts in Glasgow eine deutliche Niederlage kassiert. Der 19-Jährige verlor sein Halbfinale gegen den späteren Tagessieger Jonny Clayton mit 1:6 in Legs.

Nachdem Littler zum 1:1 ausgeglichen hatte, konnte „The Ferret“ fünf Legs in Folge gewinnen und ergatterte sich das Finalticket. Clayton spielte letztlich 101,33 Punkte im Drei-Dart-Average, während Littler auf 97,84 Punkte kam.

Darts: Littler „müde und unaufgeräumt“

Für Littler bedeutete die Niederlage den nächsten Rückschlag in der Premier League. Bereits an den ersten beiden Abenden schaffte es der 19-Jährige nicht ins Finale.

„Er hat müde und unaufgeräumt gewirkt“, bilanzierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele nach dem Spiel.

Littler war nach der krankheitsbedingten Absage von Michael van Gerwen kampflos ins Halbfinale eingezogen. Das Match wurde in der Tageswertung mit 0:6 gegen MvG gewertet.

156er-Finish zum Tagessieg

Auch der Tagessieg ging am Ende an den Littler-Bezwinger. Im Finale schlug Clayton den Niederländer Gian van Veen mit 6:2. Den fulminanten Schlusspunkt setzte er mit einem 156er-Finish über die Doppel-18 zum Matchgewinn. Im Viertelfinale hatte sich Clayton gegen Landsmann Gerwyn Price mit 6:3 durchgesetzt.

Finalgegner van Veen wiederum hatte im Viertelfinale Stephen Bunting mit 6:3 aus dem Weg geräumt. Im Halbfinale gegen Luke Humphries war es dann deutlich enger.

Der Niederländer überstand im Decider zwei Matchdarts und machte schlussendlich über die Doppel-8 sein zweites Finale in der diesjährigen Premier League perfekt. Im Finale hatte er gegen einen starken Clayton dann aber das Nachsehen.

Premier League: Die Spiele der dritten Woche

Viertelfinale:

Stephen Bunting - Gian van Veen 3:6

Luke Humphries - Josh Rock 6:2

Luke Littler (Freilos)

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6:3

Halbfinale:

Gian van Veen - Luke Humphries 6:5

Luke Littler - Jonny Clayton 1:6

Finale: