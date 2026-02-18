Premier League Darts: "Medizinisches Problem" - Van Gerwen droht Ausfall

Niklas Senger 18.02.2026 • 21:57 Uhr Verpasst Michael van Gerwen das dritte Event der Premier League Darts? Der Niederländer wartet nach einem „medizinischen Problem“ auf Untersuchungsergebnisse.

Es wäre ein Rückschlag für den dreimaligen Weltmeister: Darts-Superstar Michael van Gerwen droht, das dritte Event der Premier League Darts am Donnerstag in Glasgow (20 Uhr LIVE auf SPORT1) zu verpassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Professional Darts Corporation (PDC) hervor.

„Michael hat ein medizinisches Problem und wartet auf die Ergebnisse von Untersuchungen, die darüber entscheiden werden, ob er nach Glasgow reisen kann“, verkündete der Verband.

Die Mitteilung folgte auf Aussagen von van Gerwens engem Freund Vincent van der Voort. Im Podcast Darts Draait Door sagte der frühere Darts-Profi: „Leider wissen wir immer noch nicht sicher, ob Michael spielen wird. Er hat sich etwas eingefangen und nimmt Antibiotika.“

Ob van Gerwen doch noch am Turnier teilnehmen kann, würden die kommenden Tage zeigen. „Es werden Tests durchgeführt, und ich hoffe, dass man schnell herausfindet, was es ist, damit es behoben werden kann. Es besteht die Möglichkeit, dass er nicht dabei sein wird“, erklärte van der Voort.

Am Donnerstag soll der siebenmalige Premier-League-Gesamtsieger im Viertelfinale planmäßig auf Luke Littler treffen. Im Falle eines Rückzugs von van Gerwen würde sein Gegner automatisch ins Halbfinale einziehen.

Van Gerwen zuletzt im Aufwind

In den vergangenen Wochen befand sich van Gerwen sportlich wieder im Aufwind. So startete er in der Premier League mit zwei Finaleinzügen bei den ersten beiden Events vielversprechend und führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung an.

Nach seinem Auftaktsieg musste sich der Niederländer in der vergangenen Woche jedoch Gerwyn Price mit 3:6 in Legs geschlagen geben und zog auch seine Teilnahme am dritten und vierten Turnier der Players Championship zurück. Dort hatte er zuvor das Halb- und Viertelfinale erreicht.

Eigentlich wollte van Gerwen weiter an Stabilität gewinnen, nachdem die Resultate im vergangenen Jahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Auch privat erlebte der 36-Jährige eine schwierige Zeit, darunter die Scheidung von Ex-Frau Daphne.