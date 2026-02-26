Darts Premier League: Littler verliert erneut - und provoziert das Publikum

Johannes Vehren 26.02.2026 • 20:56 Uhr Luke Littler verliert erneut seine Auftaktpartie in der Premier League. Der 19-Jährige hat gegen Jonny Clayton das Nachsehen – und provoziert die Zuschauer.

Die Premier League (alle Spieltage LIVE auf SPORT1) und Luke Littler sind in diesem Jahr noch keine Freunde. Der aktuelle Weltmeister hat am vierten Abend in Belfast erneut seine Auftaktpartie verloren. Gegen Tabellenführer Jonny Clayton hatte der 19-Jährige mit 3:6 das Nachsehen.

Littler spielte einen Drei-Dart-Average von 95,53 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von nur 23,08 Prozent. Clayton war der konstantere Spieler und nutzte die Fehler seines Kontrahenten gnadenlos aus. Er kam auf 96,16 Punkte im Schnitt sowie auf eine Checkoutquote von 50 Prozent.

Darts: Littler reagiert auf Fan-Pfiffe

„Er kommt noch nicht ins Rollen. Er spielt nur Averages von Mitte der 90 Punkte und das ist nicht sein Standard. So schlägst du Jonny Clayton nicht“, analysierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele.

Während des achten Legs ließ sich Littler von den Zuschauern aus der Ruhe bringen, reagierte auf vereinzelte Pfiffe und versuchte, die Situation mit Lachen zu überspielen.

Littler provoziert das Publikum

Als er dann die 112 Punkte zum Leggewinn checkte, breitete Littler seine Arme aus und machte eine Geste, mit der er das Publikum aufforderte, ruhiger zu sein. Die Zuschauer quittierten dies mit Buhrufen.

Der Start einer Aufholjagd war es aber nicht, denn Clayton zeigte sich davon unbeeindruckt und beendete im folgenden Leg das Match.

Premier League: Littlers schlechte Bilanz

Für Littler ist es bereits seine dritte Auftaktniederlage in diesem Jahr. Lediglich am zweiten Abend gewann er ein Spiel.