Darts Premier League: Littler verliert erneut - und provoziert das Publikum

Die Premier League (alle Spieltage LIVE auf SPORT1) und Luke Littler sind in diesem Jahr noch keine Freunde. Der aktuelle Weltmeister hat am vierten Abend in Belfast erneut seine Auftaktpartie verloren. Gegen Tabellenführer Jonny Clayton hatte der 19-Jährige mit 3:6 das Nachsehen.
Littler verliert - und provoziert
Littler spielte einen Drei-Dart-Average von 95,53 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von nur 23,08 Prozent. Clayton war der konstantere Spieler und nutzte die Fehler seines Kontrahenten gnadenlos aus. Er kam auf 96,16 Punkte im Schnitt sowie auf eine Checkoutquote von 50 Prozent.
Darts: Littler reagiert auf Fan-Pfiffe
„Er kommt noch nicht ins Rollen. Er spielt nur Averages von Mitte der 90 Punkte und das ist nicht sein Standard. So schlägst du Jonny Clayton nicht“, analysierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele.
Während des achten Legs ließ sich Littler von den Zuschauern aus der Ruhe bringen, reagierte auf vereinzelte Pfiffe und versuchte, die Situation mit Lachen zu überspielen.
Littler provoziert das Publikum
Als er dann die 112 Punkte zum Leggewinn checkte, breitete Littler seine Arme aus und machte eine Geste, mit der er das Publikum aufforderte, ruhiger zu sein. Die Zuschauer quittierten dies mit Buhrufen.
Der Start einer Aufholjagd war es aber nicht, denn Clayton zeigte sich davon unbeeindruckt und beendete im folgenden Leg das Match.
Premier League: Littlers schlechte Bilanz
Für Littler ist es bereits seine dritte Auftaktniederlage in diesem Jahr. Lediglich am zweiten Abend gewann er ein Spiel.
In der vergangenen Woche kam der Weltmeister zwar ins Halbfinale, allerdings nur, weil Michael van Gerwen krankheitsbedingt nicht antreten konnte und Littler dadurch kampflos direkt eine Runde weiter war. Damit steht der 19-Jährige bei nur einem Sieg aus fünf Spielen in der bisherigen Premier-League-Saison.