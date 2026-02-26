Darts Premier League: Van Veens Finalfluch geht weiter

Johannes Vehren 26.02.2026 • 23:52 Uhr Gian van Veen verliert auch sein drittes Spieltagsfinale der laufenden Premier-League-Saison. Das Endspiel in Belfast verliert der Niederländer gegen Stephen Bunting.

Sein Finalfluch geht weiter! Gian van Veen hat das Endspiel des vierten Abends der Premier League in Belfast verloren. Gegen Stephen Bunting verlor der Niederländer deutlich mit 2:6.

Van Veen spielte einen Average von 95,76 Punkten mit einer Doppelquote von 33,33 Prozent. Bunting kam auf 97,15 Punkte im Schnitt gepaart, mit einer Checkoutquote von 42,86 Prozent.

Fünfte Finalniederlage in diesem Jahr

Während des Spieltags setzte sich der Niederländer zunächst souverän mit 6:2 gegen Josh Rock, der einen emotionalen 9-Darter warf, durch. Im Anschluss folgte ein 6:5-Krimi gegen Gerwyn Price.

Mit der Pleite gegen Bunting geht der Finalfluch des 23-Jährigen weiter. In den vergangenen Wochen verlor er die Endspiele bei der Weltmeisterschaft und den Poland Darts Open jeweils gegen Luke Littler.

Zudem hatte er bereits die Spieltagfinals am ersten und dritten Premier-League-Abend erreicht, hatte jedoch jeweils das Nachsehen.

Bunting fährt erste Punkte ein