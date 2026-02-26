Newsticker
Darts Premier League: Van Veens Finalfluch geht weiter

Van Veens Finalfluch geht weiter

Gian van Veen verliert auch sein drittes Spieltagsfinale der laufenden Premier-League-Saison. Das Endspiel in Belfast verliert der Niederländer gegen Stephen Bunting.
Gian van Veen steht am vierten Spieltag der Premier League of Darts zum dritten Mal im Finale, konnte aber noch keinen Tagessieg holen. Auch gegen Stephen Bunting zieht der Niederländer den kürzeren.
Johannes Vehren
Gian van Veen verliert auch sein drittes Spieltagsfinale der laufenden Premier-League-Saison. Das Endspiel in Belfast verliert der Niederländer gegen Stephen Bunting.

Sein Finalfluch geht weiter! Gian van Veen hat das Endspiel des vierten Abends der Premier League in Belfast verloren. Gegen Stephen Bunting verlor der Niederländer deutlich mit 2:6.

Van Veen spielte einen Average von 95,76 Punkten mit einer Doppelquote von 33,33 Prozent. Bunting kam auf 97,15 Punkte im Schnitt gepaart, mit einer Checkoutquote von 42,86 Prozent.

Fünfte Finalniederlage in diesem Jahr

Während des Spieltags setzte sich der Niederländer zunächst souverän mit 6:2 gegen Josh Rock, der einen emotionalen 9-Darter warf, durch. Im Anschluss folgte ein 6:5-Krimi gegen Gerwyn Price.

Mit der Pleite gegen Bunting geht der Finalfluch des 23-Jährigen weiter. In den vergangenen Wochen verlor er die Endspiele bei der Weltmeisterschaft und den Poland Darts Open jeweils gegen Luke Littler.

Zudem hatte er bereits die Spieltagfinals am ersten und dritten Premier-League-Abend erreicht, hatte jedoch jeweils das Nachsehen.

Bunting fährt erste Punkte ein

Für Bunting sind es seine ersten fünf Punkte in der laufenden Saison. In der vergangenen Saison benötige der Engländer bis zum 9. Spieltag in Berlin für seinen ersten Tagessieg. Im April 2025 gewann er das Endspiel gegen Price mit 6:5.

