Darts-Star mit skurriler Begründung für missratenen Spieltag

Curdt Blumenthal 19.02.2026 • 19:23 Uhr Eine Woche nach seiner Klatsche gegen Michael van Gerwen in der Premier League hat sich Josh Rock zu den Gründen seiner Niederlage geäußert. Der Nordire hat eine skurrile Ausrede parat.

Josh Rock hat sich zu seiner deutlichen 2:6-Niederlage gegen Michael van Gerwen im Viertelfinale der Darts Premier League geäußert und Toilettenseife als Grund dafür angeführt.

„Es muss einfach die Seife gewesen sein, die in Antwerpen auf der Toilette war. Die hat mir offensichtlich alle Öle aus den Fingern gezogen, sodass ich den Bogen überhaupt nicht mehr greifen konnte“, wird Rock von Sky Sports vor dem 3. Spieltag der Darts Premier League zitiert (Donnerstag ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Josh Rock: Kreide und Wachs als Notfall-Plan

Im selben Atemzug kündigte der Nordire an, für solche Fälle in Zukunft gerüstet zu sein.

„Ich konnte einfach überhaupt nichts spüren. Deshalb haben wir jetzt einen Plan B: Ich werde von nun an Kreide und Wachs im Koffer haben“, betonte er.