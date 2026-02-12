Darts: Price stiehlt MvG die Show

Julius Schamburg 12.02.2026 • 22:55 Uhr Michael van Gerwen verpasst den nächsten Coup in der Premier League. Gerwyn Price stürmt zu seinem ersten Tagessieg.

Michael van Gerwen hat den nächsten Tagessieg knapp verpasst. Der Niederländer verlor am zweiten Abend der Premier League Darts in Antwerpen das Finale gegen den Waliser Gerwyn Price mit 3:6 in Legs.

Price erwischte den besseren Start und ging schnell mit 2:0 in Führung. Doch dann drehte van Gerwen so richtig auf und stellte mit zwei Highfinishes (167 und 160 Punkte) auf 2:2.

Premier League: Price holt seinen ersten Tagessieg

Van Gerwen konnte das Momentum aber nicht nutzen und Price wurde immer stärker. Er gewann vier der nächsten fünf Legs und stürmte zu seinem ersten Tagessieg.

Dabei spielte Price 104,44 Punkte im Drei-Dart-Average, van Gerwen kam auf 96,29 Punkte und hatte sogar die etwas bessere Doppelquote (42,86 Prozent vs. 40 Prozent).

Bereits am Dienstag hatte MvG beim zweiten Players Championship Turnier in Hildesheim gegen einen stark aufspielenden Price verloren. „The Iceman” verpasst der niederländischen Nummer zwei einen Whitewash (6:0) und spielte dabei fulminante 117,12 Punkte im Drei-Dart-Average. Van Gerwen kam auf solide 99,63 Punkte im Average.

Den ersten Premier-League-Abend in Newcastle hatte van Gerwen gewonnen. Nach der Finalteilnahme in Antwerpen führt er die Tabelle nach zwei Spieltagen an.

Premier League: Die Spiele der zweiten Woche

Viertelfinale

Luke Littler vs. Luke Humphries 6:5

Michael van Gerwen vs. Josh Rock 6:2

Jonny Clayton vs. Stephen Bunting 6:4

Gerwyn Price vs. Gian van Veen 6:5

Halbfinale

Luke Littler vs. Michael van Gerwen 4:6

Jonny Clayton vs. Gerwyn Price 5:6

Finale