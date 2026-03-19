Darts heute LIVE im Free-TV & Gratis-Stream - 7. Spieltag der Premier League mit Rock

SPORT1 19.03.2026 • 12:11 Uhr Josh Rock steht nach sechs Wochen punkt- und sieglos am Tabellenende der Premier League. Ändert sich das am 7. Spieltag in Dublin?

Der 7. Spieltag der Premier League of Darts steht an – und könnte erste zarte Vorentscheidungen im Rennen um die Playoffs mit sich bringen. SPORT1 überträgt das Spektakel aus Dublin live. Die Übertragung startet am Donnerstag bereits um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show. Ab 20.15 Uhr fliegen die Pfeile.

Für Josh Rock dürfte es in Dublin bereits darum gehen, sich nicht endgültig von einem Platz unter den ersten Vier der Tabelle zu verabschieden – der Nordire steht nach sechs Spielen bei null Punkten am Tabellenende und konnte noch kein einziges Spiel seiner Debütsaison gewinnen.

Darts heute im Free-TV: So verfolgen Sie den 7. Spieltag der Premier League LIVE

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Rock droht Buntings Schicksal

Sollte auch in Dublin kein Sieg dazukommen, rücken die Playoffs in mehr oder weniger unerreichbare Ferne. In der vergangenen Saison startete Stephen Bunting sogar an den ersten acht Spieltagen ohne Sieg, ehe er die Nacht von Berlin überraschend gewann.

Wirklich eingreifen im Kampf um die Top Four konnte Bunting damals aber nicht mehr.

Nun droht Rock 2026 ein ähnliches Schicksal: Im Viertelfinale trifft der 24-Jährige auf den Waliser Gerwyn Price, der bereits einen Tagessieg einfahren konnte und auf Platz drei der Tabelle steht (9 Punkte).

Doppelt so viele Zähler (18) hat Tabellenführer Jonny Clayton – The Ferret kann in Dublin einen gewaltigen Schritt in Richtung Finale in London machen. In den Vorjahren reichten 26 Punkte für einen Play-Off-Platz, mit einem Tagessieg in der irischen Hauptstadt stünde Clayton schon bei 23.

Der Niederländer Gian van Veen fällt aus, sein Gegenspieler Michael van Gerwen zieht automatisch ins Halbfinale ein.

Die Viertelfinals in der Übersicht:

Gian van Veen (fällt aus) – Michael van Gerwen

Stephen Bunting – Luke Littler

Josh Rock – Gerwyn Price

Luke Humphries – Jonny Clayton

Premier League Darts: Das ist der Modus

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.