Darts Premier League: Littlers Siegeszug endet gegen Humphries

David Funk 12.03.2026 • 23:27 Uhr Der Erfolgslauf von Luke Littler ist gestoppt. In einem hochklassigen Match zieht er gegen Luke Humphries den Kürzeren.

Die Siegesserie von Luke Littler ist beendet! Der Weltmeister von 2025 und 2026 hat am sechsten Abend der Darts Premier League im Halbfinale gegen Luke Humphries mit 5:6 verloren.

Nachdem Littler zuletzt den fünften Abend in Cardiff vergangene Woche und den UK-Open-Titel am Wochenende abgeräumt hatte, zog er nun in Nottingham gegen seinen Landsmann den Kürzeren.

Premier League: Match auf „Weltniveau“

Nachdem Humphries im zehnten Leg zunächst noch zwei Matchdarts auf Tops ausgelassen hatte, blieb er im Decider nervenstark und checkte 128 Punkte über die Doppel-10 zum Sieg - dem ersten nach zuvor fünf Niederlagen in Folge gegen Littler.

Humphries wusste mit einem Drei-Dart-Average von 105,71 Punkten und einer Doppelquote von 46 Prozent zu überzeugen. Littler wiederum spielte 101,31 Punkte im Schnitt und traf 56 Prozent seiner Doppelversuche.

Der Weltranglistenerste hatte sich zuvor in einem hochklassigen Krimi gegen Gerwyn Price im Decider mit 6:5 durchgesetzt. „Littler und Price battlen sich auf Weltniveau“, analysierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele.

Darts: Bittere Abende für Rock und van Gerwen

Im siebten Leg wurde der Engländer zwischenzeitlich mit Pfiffen bei Doppel-Versuchen gestört. Littler reagierte zwar mit einer energischen Geste in Richtung des Publikums, behielt seine Nerven allerdings im Griff. Wenig später tütete er mit einem Drei-Dart-Average von 108,66 Punkten den Sieg ein.

Humphries wiederum bezwang im Viertelfinale Gian van Veen mit 6:4. Bittere Abende erlebten sowohl Josh Rock, der auch im sechsten Anlauf in der Premier League leer ausging, als auch Michael van Gerwen, der bei der 3:6-Niederlage gegen Jonny Clayton die vierte Auftaktniederlage in Serie kassierte.

Premier League: Die Spiele der sechsten Woche im Überblick

Viertelfinale:

Stephen Bunting - Josh Rock 6:1

Jonny Clayton – Michael van Gerwen 6:3

Luke Humphries – Gian van Veen 6:4

Luke Littler – Gerwyn Price 6:5

Halbfinale:

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6:3

Luke Humphries – Luke Littler 6:5

Finale: