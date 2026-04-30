Darts heute LIVE im Free-TV und Stream - Kann Littler in der Premier League erneut triumphieren?

SPORT1 30.04.2026 • 17:00 Uhr Die Darts Premier League macht am 13. Spieltag in Aberdeen Halt. Für Luke Humphries und Gian van Veen geht es um wichtige Punkte im Playoff-Rennen. Jonny Clayton und Luke Littler duellieren sich um die Spitze.

Die Premier League of Darts gastiert im schottischen Aberdeen. Ab 20 Uhr fliegen im P&J Live die Pfeile, wenn sich am 13. Spieltag wieder acht der weltbesten Spieler gegenüberstehen.

SPORT1 überträgt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show (im Livestream).

Darts heute live: So verfolgen Sie die Premier League in Aberdeen im Free-TV

Spannend zu beobachten wird sein, ob Jonny Clayton seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vor Luke Littler wieder ausbauen kann. In der vergangenen Woche in Liverpool schlug der Dominator im Finale bei einem klaren 6:1-Sieg zurück und verkürzte den Abstand auf drei Punkte.

Für den Rest geht es um wichtige Punkte im Playoff-Rennen. Vor allem Luke Humphries und Gian van Veen benötigen dringend einen tiefen Run, um die Top-4-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Für „Cool Hand Luke“ geht es gegen Michael van Gerwen. Auf van Veen wartet mit dem Duell gegen Spitzenreiter Clayton eine hohe Hürde.

Die Viertelfinals in der Übersicht:

Josh Rock – Luke Littler

Stephen Bunting – Gerwyn Price

Jonny Clayton – Gian van Veen

Luke Humphries – Michael van Gerwen

Premier League of Darts: Das ist der Modus

Über 16 Wochen treten die acht Spieler gegeneinander in jeweils vier Viertelfinalpartien an. Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.