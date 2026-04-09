Premier League Darts: Clayton nutzt Littler-Patzer aus

Johannes Vehren 10.04.2026 • 00:20 Uhr Jonny Clayton gewinnt den 10. Spieltag der Premier League in Brighton. Der Waliser zieht in der Tabelle an Luke Littler vorbei.

Starker Abend von Jonny Clayton! Der Waliser hat den 10. Abend der Premier League in Brighton gewonnen. Das Finale konnte er mit 6:5 gegen Michael van Gerwen für sich entscheiden, nachdem er schon mit 2:5 zurückgelegen hatte.

Damit fährt der 51-Jährige fünf Punkte ein, zieht in der Tabelle an Luke Littler vorbei und ist neuer Spitzenreiter. Clayton hat nun 24 Punkte auf seinem Konto. Dahinter folgen Littler (21), Gerwyn Price (19) und Michael van Gerwen (16), diese vier wären aktuell für die Playoffs qualifiziert.

Premier League: Bitterer Tiefpunkt für Littler

Im Finale gegen van Gerwen spielte der Waliser einen Average von 97,39 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 54,55 Prozent. MvG vergab fünf Matchdarts. Im Verlauf des Abends schlug Clayton zunächst Luke Humphries mit 6:5 und danach Josh Rock mit 6:4.