Premier League Darts: Clayton nutzt Littler-Patzer aus

Starker Abend von Jonny Clayton! Der Waliser hat den 10. Abend der Premier League in Brighton gewonnen. Das Finale konnte er mit 6:5 gegen Michael van Gerwen für sich entscheiden, nachdem er schon mit 2:5 zurückgelegen hatte.
Clayton nutzt Littler-Patzer aus
Damit fährt der 51-Jährige fünf Punkte ein, zieht in der Tabelle an Luke Littler vorbei und ist neuer Spitzenreiter. Clayton hat nun 24 Punkte auf seinem Konto. Dahinter folgen Littler (21), Gerwyn Price (19) und Michael van Gerwen (16), diese vier wären aktuell für die Playoffs qualifiziert.
Premier League: Bitterer Tiefpunkt für Littler
Im Finale gegen van Gerwen spielte der Waliser einen Average von 97,39 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 54,55 Prozent. MvG vergab fünf Matchdarts. Im Verlauf des Abends schlug Clayton zunächst Luke Humphries mit 6:5 und danach Josh Rock mit 6:4.
Mit seinem dritten Tagessieg in der laufenden Saison nutzte er den Patzer von Littler aus, der in seinem Viertelfinale gegen Bunting das Nachsehen hatte. Dabei spielte der 19-Jährige seinen niedrigsten Average vor TV-Kameras.