Darts: Humphries geht Littler aus dem Weg - Bunting siegt nach Fan-Wirbel

Niklas Senger 22.05.2026 • 00:05 Uhr Bahn frei für die Playoffs der Premier League of Darts. Die Paarungen für das Halbfinale in der kommenden Woche stehen nach dem letzten Spieltag am Donnerstagabend fest.

Die letzte Entscheidung der Premier League of Darts ist gefallen, die Playoff-Gegner von Luke Littler und Jonny Clayton stehen fest!

Am letzten Spieltag in Sheffield gewann Luke Humphries im Halbfinale deutlich mit 6:1 in Legs gegen Littler und sicherte sich damit den dritten Platz der Gesamttabelle.

Sein Kontrahent Gerwyn Price war im vorherigen Halbfinale mit 3:6 in Legs an Stephen Bunting gescheitert, damit fiel der Waliser hinter seinen Konkurrenten zurück. Zu einem schnellen Wiedersehen zwischen Littler und Humphries kommt es also nicht.

Humphries und Price waren punktgleich mit 24 Punkten in den 16. Spieltag gestartet und spielten im Fernduell die Platzierungen drei und vier aus. Mit sechs Tagessiegen war Littler bereits nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Genauso wenig wie Clayton, der die Hauptrunde als zweitbester Spieler abschloss.

Bunting feiert zweiten Tagessieg

Die besten vier Spieler werden in der kommenden Woche bei den Playoffs in London (28. Mai) den Sieger der Premier League ausspielen. Littler (1.) wird es im Halbfinale dann mit Price (4.) zu tun bekommen. Im zweiten Halbfinale trifft Clayton (2.) auf Humphries (3.).

Den letzten Finalsieg der Hauptrunde sicherte sich derweil Bunting. Gegen Humphries knüpfte er an seine beachtliche Tagesform an und sicherte sich nach einem 6:3 in Legs seinen zweiten Tagessieg der laufenden Premier-League-Saison.

Eine 3:0-Führung in Legs ebnete früh den Weg zum Erfolg. Im entscheidenden Leg verpasste die Nummer neun der PDC Order of Merit nach sechs perfekten Darts nur knapp einen 9-Darter. Nach zwei vergebenen Matchdarts landete der dritte schließlich im Ziel.

Fan-Wirbel im ersten Halbfinale

Im ersten Halbfinale des Abends zwischen Price und Bunting kam es zudem zu einer abrupten Unterbrechung. Im vierten Leg wollte Bunting gerade zum Wurf seines zweiten Pfeils ansetzen, da drehte sich der Engländer irritiert um und blickte ins Publikum.

Noch deutlicher wurde sein Kontrahent. Price zeigte eindeutig auf einen Fan im Publikum und forderte gestikulierend dessen Rauswurf, nachdem dieser den Spielfluss offenbar massiv gestört hatte.