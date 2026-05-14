Premier League: MvG droht bittere Enttäuschung

Johannes Vehren 14.05.2026 • 21:48 Uhr Michael van Gerwen verliert direkt seine erste Partie am 15. Spieltag der Premier League. Der niederländische Darts-Star droht, die Playoffs zum dritten Mal in seiner Karriere zu verpassen.

Michael van Gerwen steht vor dem letzten regulären Spieltag der Premier League mit dem Rücken zur Wand! Der niederländische Darts-Star hat am 15. Abend in Birmingham sein Viertelfinalduell gegen Gerwyn Price mit 4:6 in Legs verloren und erneut keine Punkte im Kampf um die Playoffs eingefahren.

Van Gerwen steht vor dem 16. Spieltag bei 18 Punkten und belegt in der Tabelle einen Platz außerhalb der Top-4. Damit wäre er beim Finalabend am 28. Mai in London nicht mit dabei. Da Luke Humphries, der momentan den 4. Platz belegt, seine Auftaktpartie in Birmingham mit 6:0 gegen Stephen Bunting gewinnen konnte, beträgt van Gerwens Rückstand auf ihn nunmehr drei Zähler.

Premier League: Humphries setzt MvG noch mehr unter Druck

Jedoch kann Humphries seinen Vorsprung im weiteren Verlauf des Donnerstags noch ausbauen. Sollte er den Abend gewinnen und Price ins Finale einziehen, stünden die Top-4 bereits vor dem 16. Spieltag nächste Woche in Sheffield fest. Dann hätten beide so viele Punkte eingefahren, dass niemand mehr an ihnen vorbeiziehen kann.

Durch diese mögliche Konstellation wäre das Aus des siebenmaligen Premier-League-Champions besiegelt. In seiner Karriere ist van Gerwen dies bisher nur zweimal passiert.