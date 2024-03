"Das größte Spiel aller Zeiten"? Vermeintlicher Darts-Rekord erweist sich als Panne

Kuriose Momente bei den Darts UK Open (LIVE im TV auf SPORT1) : In der Runde der letzten 64 kam es am Freitag zum Aufeinandertreffen zwischen dem US-Amerikaner Leonard Gates und dem Briten Martin Lukeman - das für eine Menge Gesprächsstoff bei den Fans sorgte.

Der Blick auf die offiziellen Daten der Partie - die auch bei der TV-Übertragung des Turniers eingeblendet wurden - verhieß unglaubliche Rekordwerte. Der Drei-Dart-Average beider Spieler lag zeitweise bei um die 150, Screenshots der irren Werte verbreiteten sich in den sozialen Medien lauffeuerartig.

Darts UK Open: Kuriose Panne um Lukeman und Gates

„Die Fans bei Gates gegen Lukeman bekommen definitiv eine Show zu sehen“ - „Was zur Hölle ist in diesem Lukeman-Gates-Match los?“ - „Entweder passiert da gerade das größte Spiel aller Zeiten an Board 6 zwischen Leonard Gates und Martin Lukeman - oder es läuft was monumental falsch im elektronischen Scoring-System.