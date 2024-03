Irres Darts-Spektakel! Heta ringt Littler bei den UK Open nieder

Was für ein unglaubliches Match bei den UK Open ! Damon Heta und Luke Littler spielen spektakuläre Darts , am Ende mit dem besseren Ende für Heta, der ins Halbfinale einzieht ( alle Spiele LIVE auf SPORT1) .

Beim 10:9-Erfolg für die Nummer elf der Weltrangliste spielten beide Spieler gerade in der Anfangsphase wie von einem anderen Stern. Über die ersten sieben Legs kommen „The Heat“ und „The Nuke“ auf einen Average von über 121 Punkten.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Shooting-Star Littler verpasste gerade in der entscheidenden Phase zu viele Chancen auf die Doppel und verlor so trotz einer eigentlich soliden Quote von 40 Prozent (8 von 20 Versuchen) nicht unverdient gegen einen starken Heta, der 47,6 Prozent seiner Doppel-Versuche traf (10 von 21).