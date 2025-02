Schindler hält deutsche Fahne hoch - Pikachu und Price raus!

Martin Schindler hält bei den UK Open (LIVE im Free-TV und im Livestream) die deutsche Fahne hoch. „The Wall“ setzte sich am Freitagabend in der vierten Runde mit 10:7 in den Legs gegen Mario Vandenbogaerde durch und ist damit der einzige Spieler aus Deutschland, der auch noch am Samstag in Minehead im Einsatz ist. In der fünften Runde trifft Schindler auf den Iren Dylan Slevin.