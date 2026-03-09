Newsticker
Darts-Star mit kurioser Verletzung

Gerwyn Price verpasst den Finaleinzug bei den UK Open knapp. Der Darts-Star berichtet im Vorfeld von einer kuriosen Verletzung.
In der Halbfinal-Partie zwischen James Wade und Gerwyn Price bei den UK Open kommt es zu einer Panne vom "Iceman". Price verzählt sich - und dann wird es noch kurioser.
Johannes Vehren
Gerwyn Price verpasst den Finaleinzug bei den UK Open knapp. Der Darts-Star berichtet im Vorfeld von einer kuriosen Verletzung.

Gerwyn Price hat die UK Open am vergangenen Wochenende mit einer Verletzung bestritten, die sich der Darts-Star auf eine sehr kuriose Art und Weise zuzog.

Der Waliser berichtete nach seinem Achtelfinalerfolg gegen Keane Barry (10:9) am Samstagabend, dass er in den Tagen zuvor eine Tür mit seinem Fuß geöffnet hatte und sich dabei an der Leiste verletzte.

UK Open: Price ohne Schmerzen am Oche

„Wahrscheinlich, weil ich seit ein paar Wochen nicht mehr im Fitnessstudio war, habe ich mir die Leiste gezerrt“, scherzte Price und fügte hinzu: „Es ist seltsam. Es tut nicht weh, wenn ich spiele, aber abseits des Oches ist es schmerzhaft.“

Seine Leistung wurde während des Major-Turniers nicht von der Verletzung eingeschränkt, denn Price schrammte nur knapp am Finaleinzug vorbei. Erst James Wade musste er sich mit 8:11 geschlagen geben. Letztlich hatte Wade im Endspiel gegen Luke Littler das Nachsehen (7:11). Der 19-Jährige verteidigte seinen Titel.

