Gerwyn Price hat die UK Open am vergangenen Wochenende mit einer Verletzung bestritten, die sich der Darts-Star auf eine sehr kuriose Art und Weise zuzog.
Darts-Star mit kurioser Verletzung
Der Waliser berichtete nach seinem Achtelfinalerfolg gegen Keane Barry (10:9) am Samstagabend, dass er in den Tagen zuvor eine Tür mit seinem Fuß geöffnet hatte und sich dabei an der Leiste verletzte.
UK Open: Price ohne Schmerzen am Oche
„Wahrscheinlich, weil ich seit ein paar Wochen nicht mehr im Fitnessstudio war, habe ich mir die Leiste gezerrt“, scherzte Price und fügte hinzu: „Es ist seltsam. Es tut nicht weh, wenn ich spiele, aber abseits des Oches ist es schmerzhaft.“
Seine Leistung wurde während des Major-Turniers nicht von der Verletzung eingeschränkt, denn Price schrammte nur knapp am Finaleinzug vorbei. Erst James Wade musste er sich mit 8:11 geschlagen geben. Letztlich hatte Wade im Endspiel gegen Luke Littler das Nachsehen (7:11). Der 19-Jährige verteidigte seinen Titel.