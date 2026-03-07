Darts-Star übergibt sich vor 9-Darter fünf Mal

SPORT1 07.03.2026 • 09:52 Uhr Danny Noppert zaubert bei den UK Open auf der Bühne - obwohl es ihm gesundheitlich alles andere als gut geht.

Danny Noppert hat in der vierten Runde der UK Open (live bei SPORT1) für einen besonderen Moment gesorgt - und das offenbar unter äußerst widrigen Umständen, wie er selbst im Anschluss enthüllte.

Der Niederländer glänzte gegen Dimitri Van den Bergh mit einem 9-Darter zum Matchgewinn, obwohl er nicht bei bester Gesundheit war: „Habe mich vor einem Match noch nie so schlecht gefühlt. Habe mich fünf Mal übergeben und hatte ernsthafte Magenprobleme ...“, teilte er bei Facebook mit.

Er habe es dennoch geschafft, die Partie für sich zu entscheiden und mit einem 9-Darter zu beenden: „Bin jetzt im Bett, hoffentlich geht es mir morgen besser.“