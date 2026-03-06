Darts: UK Open heute LIVE im Free-TV und Gratis-Livestream - mit Schindler, Hopp, Littler und Co.

SPORT1 06.03.2026 • 09:30 Uhr Die UK Open 2026 stehen in den Startlöchern. Eines der unvorhersehbarsten Major-Turniere der PDC startet am Freitag mit den ersten vier Runden. SPORT1 zeigt das komplette Spektakel LIVE im Free-TV.

160 Spieler, 17 Deutsche, acht Bühnen: Am Freitagmittag (ab 12 Uhr LIVE im Free-TV und Livestream) startet die 24. Auflage der UK Open im Butlin’s Minehead Resort.

Das Besondere an dem Major-Turnier ist, dass es keine Setzliste gibt – ein Alleinstellungsmerkmal auf der PDC-Tour. Deshalb wird das Turnier auch gerne als „FA Cup des Darts“ bezeichnet. Die ersten vier Runden werden am Freitag absolviert.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie Tag 1 der UK Open im Free-TV

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1.de

Liveticker: SPORT1.de

Die Topspieler können daher ab der vierten Runde jederzeit aufeinandertreffen. In den ersten Runden, aus denen die Stars gemäß ihrer Weltranglistenposition ausgenommen sind, starten unter anderem die Tourkarten-Besitzer der hintersten Plätze.

Insgesamt sind alle 128 Inhaber einer Tourcard qualifiziert. Zudem nehmen aber auch Spieler der PDC-Development-Tour (acht), der PDC-Challenge-Tour (acht) und 16 Amateure, die sich über lokale Turniere qualifiziert haben, teil.

UK Open: Diese Deutschen wollen für Furore sorgen

Unter den 160 Teilnehmern sind auch 17 Deutsche am Start, die je nach Positionierung in der Weltrangliste zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Turnier einsteigen.

Bereits in Runde eins sind Pascal Rupprecht, Yorick Hofkens, Arno Merk, Matthias Ehlers, Marvin Kraft, Michael Unterbuchner, Jannis Barkhausen und Kai Gotthardt gefordert. Zwischen Ehlers und Kraft kommt es sogar zu einem deutschen Duell.

Ab der zweiten Runde greifen dann mit Maximilian Czerwinski, Dominik Grüllich, Max Hopp und Leon Weber vier weitere deutsche Vertreter ein. Sollte Kai Gotthardt sein Spiel in der ersten Runde gegen Daniel Lee gewinnen, würde es auch hier ein deutsches Duell mit dem Sieger der Partie Ehlers/Kraft geben.

In der dritten Runde steigen vier weitere Deutsche ins Turnier ein. Gabriel Clemens trifft auf den Sieger der Begegnung Bialecki/Kist. Lukas Wenig muss gegen Mensur Suljovic und Ricardo Pietreczko gegen Kevin Doets ran. Der Gegner von Niko Springer ist noch komplett offen. Es könnte aber ein deutsches Duell warten. Sein Gegner ergibt sich aus den Spielen Ehlers/Kraft/Gotthardt/Lee aus den Runden eins und zwei.

Martin Schindler gehört zu den besten 32 Spielern der Welt und ist dadurch für die vierte Runde gesetzt. Sein Gegner steht noch nicht fest, erst nach Ende der dritten Runde werden die Spiele der vierten Runde ohne Setzliste ausgelost.

UK Open: Gelingt Littler die Titelverteidigung?

Ab Runde vier werden dann auch die großen Favoriten ins Turnier einsteigen. Top-Kandidat auf den Titel ist sicher Titelverteidiger Luke Littler.

Damals schlug er James Wade im Endspiel deutlich mit 11:2. Eine Titelverteidigung ist aber alles andere als leicht. Das zeigt auch die Historie: Es gelang zuvor nur den Legenden Raymond van Barneveld und Phil Taylor sowie Michael van Gerwen.

Der Sieger des Turniers erhält ein Preisgeld von 120.000 Pfund (etwa 138.000 Euro), insgesamt werden 750.000 Pfund (etwa 863.000 Euro) ausgeschüttet.

Die ersten Duelle der Deutschen in der Übersicht:

Nachmittagssession (ab 12 Uhr):

1. Runde

Pascal Rupprecht - Jenson Walker

- Jenson Walker

Owen Bates - Yorick Hofkens



James Beeton - Arno Merk



Matthias Ehlers - Marvin Kraft

-

Michael Unterbuchner - Rusty-Jake Rodriguez

- Rusty-Jake Rodriguez

Alexander Merkx - Jannis Barkhausen



Kai Gotthardt - Daniel Lee

2. Runde

Maximilian Czerwinski - Labanauskas/Francis

- Labanauskas/Francis

Dominik Grüllich - Van den Herik/Hall

- Van den Herik/Hall

Spivey/K. Gilding - Max Hopp



Van der Velde/Tweddell - Leon Weber



Ehlers/Kraft - Gotthardt/Lee

3. Runde

Kevin Doets - Ricardo Pietreczko



Gabriel Clemens - Bialecki/Kist

- Bialecki/Kist

Lukas Wenig - Mensur Suljovic

- Mensur Suljovic

Niko Springer - Ehlers/Kraft/Gotthardt/Lee

Abendsession (ab 20 Uhr):