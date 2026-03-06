Darts UK Open: Überraschung! Deutscher bezwingt WM-Sensation

Johannes Vehren 06.03.2026 • 19:36 Uhr Dominik Grüllich sorgt bei den UK Open für eine Überraschung. Nach den ersten drei Runden sind noch fünf deutsche Darts-Spieler im Turnier.

Die ersten 96 Partien bei den UK Open 2026 sind Geschichte und insgesamt fünf deutsche Darts-Spieler stehen in der vierten Runde (Freitagabend ab 20 Uhr LIVE auf SPORT1).

Dazu gehört Dominik Grüllich, dem ein machbarer Gegner zugelost wurde. Der 23-Jährige trifft mit Niall Culleton auf die Nummer 109 der Order of Merit.

UK Open: Schwierige Lose für Schindler und Gotthardt

Aufgrund seiner Ranglistenposition 73 war Grüllich für die zweite Runde gesetzt. Sein erstes Spiel gewann der deutsche Tour-Card-Holder souverän mit 6:1 in Legs gegen Jamai van den Herik. In der dritten Runde sorgte er dann für eine Überraschung, denn er schlug WM-Sensationsmann Justin Hood mit 6:4.

Am Freitagabend treffen zudem aus deutscher Sicht Martin Schindler auf Joe Cullen, Leon Weber auf Michael Smith, Kai Gotthardt auf Tom Sykes und Gabriel Clemens auf Richard Veenstra.

Viele Kracher in der 4. Runde

Da es bei den UK Open keine Setzliste gibt, kann in jeder Runde jeder auf jeden treffen. Die Top 32 greifen nun am Freitagabend ins Turnier ein. Hierbei kommt es zu einigen Krachern: Rob Cross vs. Gian van Veen, Titelverteidiger Luke Littler vs. Damon Heta, Michael van Gerwen vs. Nathan Aspinall und Chris Dobey vs. James Wade.

Bislang haben sich zwölf Deutsche bei den UK Open verabschiedet: Ricardo Pietreczko, Pascal Rupprecht, Lukas Wenig, Niko Springer und Michael Unterbuchner verloren in der 3. Runde, Max Hopp, Maximilian Czerwinski, Marvin Kraft und Arno Merk in der 2. Runde sowie Yorick Hofkens in der 1. Runde. Matthias Ehlers sagte seine Teilnahme kurzfristig wegen einer Verletzung ab.