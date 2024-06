Darts: Deutsche WM-Gruppe fix!

Der World Cup of Darts findet zwischen dem 27. und 30. Juni in Frankfurt statt. Der Weltverband PDC veröffentlicht die Gruppen. Auf diese Nationen treffen die deutschen Stars Martin Schindler und Gabriel Clemens.

Der World Cup of Darts steht in den Startlöchern! Vom 27. bis zum 30. Juni spielen 40 Nationen ihren Weltmeister in der Eissporthalle in Frankfurt aus. Das Besondere: Gespielt wird im Doppel. Für Deutschland treten Martin Schindler und Gabriel Clemens an. Am Mittwoch hat der Weltverband PDC die Gruppenaufteilung veröffentlicht.