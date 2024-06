Darts: World Cup of Darts ohne Littler - Deutsches Duo fix

von SPORT1 19.06.2024 • 12:30 Uhr Der World Cup of Darts findet vom 27. bis zum 30. Juni in Frankfurt statt. Nun wurden alle 40 Duos der qualifizierten Länder veröffentlicht. Für Deutschland treten zwei Stars an.

Alle 40 Duos für den World Cup of Darts (27. - 30. Juni) stehen fest! Der Weltverband PDC teilte diese am Dienstag mit. Für Deutschland werden in der Frankfurter Eissporthalle Martin Schindler und Gabriel Clemens an den Start stehen. Die beiden sind an Nummer sieben gesetzt.

Die Top-4 Nationen stehen bereits in der zweiten Runde und müssen sich nicht durch Gruppenphase kämpfen. Dazu zählen England (Luke Humphries & Michael Smith), Titelverteidiger Wales (Gerwyn Price & Jonny Clayton), Niederlande (Michael van Gerwen & Danny Noppert) und Schottland (Peter Wright & Gary Anderson). Für MvG ist es nach zwei Absagen der erste Auftritt beim World Cup of Darts seit drei Jahren.

Alle Duos wurden anhand der Weltrangliste ermittelt, weshalb beispielsweise Luke Littler nicht für England an den Start und der World Cup ohne den 17-Jährigen stattfindet. Seine Landsmänner Humphries (1) und Smith (3) sind aktuell besser platziert in der Order of Merit als er mit Rang 25. Selbiges Schicksal erlitt ebenfalls die Nummer fünf der Welt Nathan Aspinall.

Für Deutschland traten Schindler und Clemens bereits in den vergangenen Jahren an. Im Jahr 2023 spielten sich das Duo bis ins Halbfinale, schlug zuvor unter anderem England, und scheiterte letztlich an Schottland.

World Cup: Alle Nationen und Duos im Überblick: