"Schockierend": Deutscher Darts-Coup entsetzt England

Luke Littler und Luke Humphries scheitern bei der Team-WM an Martin Schindler und Ricardo Pietreczko. Die heimische Presse reagiert deutlich – und findet einen Vergleich zum Fußball.

Nach dem überraschenden Aus von Luke Littler und Luke Humphries beim World Cup of Darts gegen das deutsche Team aus Martin Schindler und Ricardo Pietreczko (4:8) hat sich auch die englische Presse mit Kritik nicht zurückgehalten.

„Es war die schlimmste Niederlage für England, seit Phil Taylor und Adrian Lewis 2010 gegen Spanien unterlegen waren“, schrieb etwa die Sun . Das deutsche Duo habe die Three Lions zwischenzeitlich „in ihre Einzelteile zerlegt“.

Littler (Nummer zwei) und Humphries (Nummer eins der Welt) waren beim Turnier in der Frankfurter Eissporthalle als absolute Top-Favoriten und an Nummer eins gesetzt ins Rennen gegangen, scheiterten jedoch gleich in ihrer ersten Partie „schockierend“ und „niederschmetternd“ (Daily Mail) im Achtelfinale.