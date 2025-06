World Cup of Darts heute LIVE in TV, Stream und Ticker - mit Pikachu & Schindler

SPORT1 13.06.2025 • 12:00 Uhr In Frankfurt steigt der World Cup of Darts. Martin Schindler und Ricardo Pietreczko kämpfen für Deutschland um den Titel bei der Team-WM und wollen nach einem erfolgreichen Auftakt nachlegen.

Beim World Cup of Darts geht es in Frankfurt um den Team-Weltmeistertitel. Für Deutschland wollen Martin Schindler und Ricardo Pietreczko am Freitag den Einzug ins Achtelfinale fix machen!

„The Wall” und „Pikachu“ feiern ihre Premiere als Team bei dem prestigeträchtigen PDC-Turnier und konnten am Donnerstag zum Auftakt das portugiesische Duo um José de Sousa und Bruno Nascimento mit 4:2 in Legs besiegen.

So können Sie den World Cup of Darts heute live verfolgen:

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Am Freitag könnte Team Deutschland mit einem Erfolg über Darts-Altstar Paul Lim und Phuay Wei Tan aus Singapur den Gruppensieg eintüten. Die Partie ist als vorletztes Match des Tages für circa 22.40 Uhr angesetzt. (Hier geht es zum Spielplan des World Cup of Darts)

World Cup of Darts: Verteidigt England den Titel?

Zu den Topfavoriten zählt das englische Duo mit Weltmeister Luke Littler und Luke Humphries, die erstmals gemeinsam antreten. Im Vorjahr gewann Humphries an der Seite von Michael Smith die Team-WM.

Neben England sind auch Wales, Schottland und Nordirland bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Die übrigen 36 Teilnehmer-Nationen kämpfen in zwölf Dreiergruppen um den Einzug in die K.o.-Runde. Nur die jeweiligen Gruppensieger ziehen ins Achtelfinale ein.

Die Besonderheit des World Cup of Darts besteht darin, dass im Doppel gespielt wird. In der Gruppenphase wird dabei nach dem Modus Best of 7 Legs gespielt.

Zu Beginn der K.o.-Runde geht es mit Best of 15 Legs weiter, im Finale sind es dann Best of 19 Legs.

World Cup of Darts: Spielplan am Freitag