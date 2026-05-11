Price offenbart gesundheitliche Probleme: "Geht mir nicht gut"

Moritz Pleßmann 11.05.2026 • 18:19 Uhr Rund einen Monat vor dem Start des World Cup of Darts gibt die PDC die Paarungen der teilnehmenden Nationen bekannt. Für Wales muss Top-Star Gerwyn Price überraschend absagen.

Bittere Nachrichten für Wales: Darts-Star Gerwyn Price muss seinen Start beim World Cup of Darts aus gesundheitlichen Gründen absagen. Am Montag gab die PDC die offiziellen Paarungen der insgesamt 40 teilnehmenden Nationen bekannt – überraschenderweise ohne Price.

„Mein Fokus ist da, aber gesundheitlich geht es mir im Moment nicht besonders gut“, sagte der 41-Jährige am Rande des Premier-League-Spieltages am Donnerstag.

World Cup of Darts: Kenny ersetzt Price

Price wird in diesem Jahr von Nick Kenny vertreten, der an der Seite von Premier-League-Star Jonny Clayton ans Oche treten wird. Im vergangenen Jahr waren Clayton und Price bis ins Finale vorgedrungen und mussten sich dort knapp mit 9:10 dem nordirischen Duo Josh Rock und Daryl Gurney geschlagen geben.

Beim einzigen Teamwettbewerb der PDC wird in der Frankfurter Eissporthalle vom 11. bis 14. Juni der nächste Champion ermittelt. Vier der 40 teilnehmenden Nationen sind gesetzt und steigen erst in Runde zwei ein. Durch den Ausfall von Price fallen die Waliser auf Rang sieben in der Setzliste zurück. Die Schotten um Gary Anderson und Cameron Menzies sind dafür nun an Position vier gesetzt und erhalten in der ersten Runde ein Freilos.

Darts: Pietreczko trotz Problemen wohl dabei

An Nummer eins sind die Engländer Luke Littler und Luke Humphries gesetzt, an Nummer zwei Gian van Veen und Michael van Gerwen aus den Niederlanden. Vorjahressieger Rock und Gurney komplettieren als Dritte die Setzliste.

Zuvor hatte Schindler klargestellt, dass die Entscheidung allein bei Pietreczko liege. „Wenn er sagt, er fühlt sich danach und vertraut auf sich und sein Spiel, dann vertraue ich auch ihm“, erklärte er beim Portal Dartsnews.de.