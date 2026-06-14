Darts heute live: Deutschland - Niederlande im TV, Stream & Ticker - Achtelfinale beim World Cup of Darts

SPORT1 14.06.2026 • 10:00 Uhr Der World Cup of Darts in der Frankfurter Eissporthalle ist weiterhin im vollen Gange. Am Finaltag kann Deutschland nach dem Titel greifen.

Lebt der deutsche Traum vom Triumph beim World Cup of Darts weiter? Das Duo Martin Schindler/Ricardo Pietreczko träumt weiter vom ersten Deutschen Titel bei der Team-WM.

Nach einer starken Gruppenphase mühte sich das Deutsche-Duo im Achtelfinale gegen Tschechien zu einem knappen 8:6-Erfolg. Dabei machte sich Deutschland das Leben selbst unnötig schwer. Trotz zwischenzeitlicher Führung von 4:0 und 6:2 wurde es nochmal knapp.

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Jetzt müssen sich Schindler und Pietreczko aber definitiv steigern. Im Viertelfinale wartet mit den Niederlanden, für die mit Michael van Gerwen und Gian van Veen zwei absolute Topspieler spielen, ein extrem großer Brocken.

Im anderen Topspiel des Viertelfinales trifft England mit Luke Littler und Luke Humphries auf Wales mit Jonny Clayton und Nick Kenny. Gerwyn Price verzichtet in diesem Jahr auf den Start beim World Cup.

Zusätzlich treffen im Viertelfinale noch Nordirland auf Lettland und Schottland auf Irland. Gute Nachrichten für das Duo Schindler/Pietreczko: Topfavorit England (Luke Littler/Luke Humphries) wäre erst im Finale potenzielle Gegner.

Der Modus des World Cup of Darts

Der World Cup of Darts ist die Team-Weltmeisterschaft der PDC, bei der insgesamt 40 Nationen antreten und jedes Land von zwei Spielern vertreten wird. Gespielt wird seit der Reform 2023 ausschließlich im Doppelmodus, das bedeutet, dass sich die Spieler eines Teams während eines Legs ständig abwechseln.

Im Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale wird im Modus „Best of 15 Legs“ gespielt. Das Finale wird schließlich im Modus „Best of 19 Legs“ entschieden.

Die Viertelfinale-Begegnungen im Überblick: