"Wirklich anmaßend": Schindler spricht Klartext wegen Pietreczko

Curdt Blumenthal 12.06.2026 • 15:10 Uhr Ricardo Pietreczko zeigt sich beim World Cup of Darts vor heimischen Publikum nach schwierigen Wochen in blendender Verfassung. Teamkollege Martin Schindler wird im Anschluss deutlich.

Martin Schindler und Ricardo Pietreczko haben die Eissporthalle Frankfurt beim World Cup of Darts am Donnerstagabend in Ekstase versetzt: Im ersten Spiel der Gruppenphase hat Deutschlands Duo die Philippinen mit Alexis Toylo und Paolo Nebrida furios mit 4:0 in die Schranken gewiesen – inklusive deutschem Rekord-Average.

Dabei konnte auch Pietreczko, der vor dem Turnierwochenende offen über seine Dartitis und die damit verbundenen miserablen Leistungen der vergangenen Monate sprach, voll und ganz überzeugen.

Nach dem Match brach Schindler für „Pikachu“ eine Lanze – und kritisierte gleichzeitig das Verhalten einiger Medien und Experten. „Er hat sich diesen Platz verdient und das über viele, viele Jahre Dartspielen. Das sollten viele Leute, auch in den Medien, respektieren“, sagte der 29-Jährige in einer Medienrunde.

Schindler: „Ich finde es wirklich anmaßend“

Pietreczko habe gegen die Probleme der vergangenen Monate gekämpft. „Das macht er wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Ich finde es wirklich anmaßend und absolut daneben, dass Leute von außen sich anmaßen, über diese Situation zu urteilen und die Entscheidungshoheit darüber haben zu wollen“, resümierte Schindler.

„Pikachu“ selbst sprach nach dem gelungenen Auftakt in Frankfurt am Main offen über seinen Weg aus der Krise. „Ich glaube, damit hat tatsächlich auch mein Mentalcoach Johannes sehr, sehr viel zu tun. Er hat dazu beigetragen, dass ich wieder so werfe, wie ich jetzt werfe, und dass ich das vom Kopf her wieder hinbekomme“, erklärte der 31-Jährige.

Auch die rund 1500 aufgepeitschten Fans beim Heimturnier konnten Pietreczko nicht aus der Ruhe bringen – ganz im Gegenteil. „Natürlich hat das Publikum sehr, sehr viel damit zu tun. Aber auch die Harmonie zwischen Martin und mir auf der Bühne passt einfach. Ich glaube, dadurch bin ich immer noch ein bisschen lockerer“, betonte der Deutsche auf SPORT1-Nachfrage.

Pietreczko: „Ich bin da, um das Turnier zu gewinnen“

Abschließend konnte Pietreczko sich dann auch noch eine deutlichen Kampfansage für die verbleibenden Turniertage in der hessischen Metropole verkneifen. „Ich bin da, um das Turnier zu gewinnen“, betonte der gebürtige Berliner.

Teamkollege Schindler blieb hingegen diplomatischer: „Wir konzentrieren uns jetzt auf Neuseeland. […] Wir müssen noch einmal sehr gut spielen, um die beiden zu schlagen. Darauf konzentrieren wir uns beide. Alles Weitere kommt danach.“