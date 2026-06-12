Team-WM: Schindler und Pietreczko im Achtelfinale

SID 12.06.2026 • 22:46 Uhr Martin Schindler und Ricardo Pietreczko stürmen ins Achtelfinale. Der Gegner ist noch offen.

Die Darts-Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko sind bei der Team-WM in Frankfurt ins Achtelfinale eingezogen. Gegen Jonny Tata und Ben Robb aus Neuseeland gewann das deutsche Team mit 4:2.

Nach dem ersten 4:0-Erfolg gegen die Philippinen am Donnerstag hätte dem an Position fünf gesetzten deutschen Duo ein gewonnenes Leg zum Gruppensieg und Weiterkommen gereicht. Noch vor dem Turnier hatte Schindler von „keiner guten Saison“ gesprochen.

Als einer von zwölf Gruppensiegern spielen Schindler und Pietreczko ab Samstag in der Runde der letzten 16 Teams. Der Gegner steht noch nicht fest, die Auslosung erfolgt im Anschluss an die noch ausstehenden Duelle der Gruppenphase.

Lediglich die vier topgesetzten Nationen England, Niederlande, Schottland und Nordirland waren bereits von Beginn an für das Achtelfinale gesetzt.