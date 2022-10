Darts World Grand Prix: Double-Trouble kostet Price die Eins - Mega-Abreibung für Wright

Im zweiten Halbfinale des Darts World Grand Prix in Leicester (alle Spiele LIVE auf SPORT1) verlor der Schotte gegen Michael van Gerwen klar mit 0:4. Was die Niederlage zu einer Mega-Abreibung machte: „Snakebite“ konnte nicht mal annähernd so viele Legs gewinnen, wie MvG Sätze.