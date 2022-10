Darts World Grand Prix: Horror-Leg! Clemens von Noppert abgefertigt

In der ersten Partie des Abends bezwang der Lette Madars Razma den favorisierten Ryan Searle in einem Spiel, in dem beide zeitweise am Double-In-Modus verzweifelten. So siegte Razmatazz am Ende mit 2:0, obwohl er lediglich einen Average von 77,5 auflegte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)